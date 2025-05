Lite per motivi di viabilita’, volano schiaffi in Via de Concilii: accertamenti della Polizia

AVELLINO- Un diverbio tra un automobilista e passanti finisce a schiaffi. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti delle Volanti della Questura di Avellino, intervenuti poco dopo le 19 in via De Concilli, dove a causa di una lite per questioni di viabilità sarebbero volati schiaffi. Il personale di Via Palatucci, anche con l’ausilio delle telecamere attive sulla zona ed ascoltando le persone in zona,oltre a verificare se qualcuno si e’ refertato in Ospedale. Una vettura sarebbe stata rincorso, raggiunta e ne sarebbe nato un diverbio in cui e’ volato anche qualche schiaffo, successivamente in difesa del proprietario della vettura sarebbero intervenute altre persone. Una ricostruzione però ancora al vaglio della Polizia.