L’irpina Tonia Romano si ritira dall’Isola dei Famosi: “Ho avuto un problema”

L’atripaldese Tonia Romano si ritira dall’Isola dei Famosi. L’ex vigilessa del fuoco, infatti, ha saltato la prima puntata del reality andato in onda ieri sera su Canale 5.

Questo il messaggio diffuso attraverso il proprio profilo Instagram con cui la Miss Mamma Campana 37enne ha fatto sapere di aver voluto tutelare la sua salute per potersi dedicare ai suoi figli.

Ecco il suo messaggio: “Cari amici, come avuto saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai da sola. Li ringrazio infinitamente”