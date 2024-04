La denuncia di APP: “L’ennesimo regalo a D’Agostino. L’ultimo schiaffo alla città”

Si riporta la denuncia dell’associazione Avellino Prende Parte:

E’ notizia di oggi, nonostante la delibera sia addirittura del novembre 2023 (ma ormai a tutti è chiaro la prassi amministrativa della Giunta Festa), che il comune di Avellino abbia dato in comodato d’uso gratuito per 25 anni alla fondazione ITS Ermete – di cui D’Agostino è presidente – il piano terra del Samantha della Porta.

Proprio l’edificio che avrebbe dovuto ospitare una nuova casa dei giovani e delle associazioni dopo la cacciata di Avionica dal Casino del Principe, passato in pochi anni da essere un centro culturale rinomato in tutta la regione ad un polveroso edificio aperto saltuariamente per piccoli eventi e visite. L’edificio che avrebbe dovuto ospitare gli stati generali delle politiche giovanili, nome poco originale per un momento di discussione pubblica nella città sulla condizione giovanile e le prospettive di sviluppo. L’ennesima promessa tradita insieme a quella del forum.

Proprio quell’edificio donato dai sindacati all’indomani del terremoto e intitolato alla più giovane vittima del sisma e che ha nel suo DNA una funzione sociale, aggregativa, sussidiaria e di supporto. Una funzione tradita quando quest’ultimo viene regalato per oltre due decenni ad una fondazione con grandi ed importanti partner privati, tra cui uno, quello che esprime il presidente, che ha nel suo patrimonio molti immobili in questa provincia che avrebbe potuto mettere a disposizione dell’ente.

Chiediamo di ritirare l’assegnazione e mettere fine a quest’ennesima regalia fatta sulle spalle dei cittadini e dei giovani avellinesi.