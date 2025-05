Lions Mons Militum vince lo scontro playout a S. Antonio Abate e resta in Eccellenza

Grande festa per il Lions Mons Militum, che conquista la salvezza nel campionato di Eccellenza grazie alla vittoria nello scontro playout a Sant’Antonio Abate. Un risultato carico di significato che premia il lavoro e il sacrificio dell’intera stagione.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimiliano Minichiello, ha voluto esprimere pubblicamente la propria soddisfazione e il proprio orgoglio per il traguardo raggiunto dalla squadra. Attraverso un post diffuso sui canali social, il Comune si è congratulato con la società sportiva, ringraziando il presidente, l’allenatore, lo staff tecnico e tutti i calciatori per aver difeso con impegno la categoria e l’onore sportivo della città.

“Un plauso speciale – si legge nella nota – va ai tifosi, in particolare ai piccoli ultras, che per tutta la stagione hanno seguito la squadra con entusiasmo e passione, diventando il dodicesimo uomo in campo e contribuendo con il loro sostegno al raggiungimento di questo importante obiettivo.”