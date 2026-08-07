Lioni, si presenta il libro “Tu sei per me lo specchio e il porto”

Si terrà lunedì 10 agosto 2026, a Lioni, la prima presentazione pubblica del libro “Tu sei per me lo specchio e il porto. Luisa Cavaliere, Rosetta D’Amelio: storia di un’amicizia”, scritto da Pasquale Gallicchio per Liguori Editore. La pubblicazione è dedicata alle Madri Costituenti Nilde Iotti e Teresa Mattei, e ripercorre le battaglie e l’impegno del movimento femminista dagli anni ’70 ad oggi, attraverso il racconto di due donne e amiche che hanno segnato la storia della nostra terra con il loro impegno dentro e fuori le istituzioni.

“L’appuntamento di Lioni è una sorta di anteprima di un percorso che faremo nei prossimi mesi con l’obiettivo di arrivare in particolare alle giovani generazioni. Sono state proprio le figlie di nostre compagne a sollecitare la nascita di questo libro – dichiara Rosetta D’Amelio – ed è a loro che consegniamo la nostra testimonianza, con l’auspicio che possa essere gettato un seme d’impegno futuro in prima persona di tante e tanti, per l’affermazione dei diritti e delle libertà. Perché il movimento femminista è stato probabilmente l’unica rivoluzione dell’ultimo secolo, ma l’attualità ci dice che le conquiste raggiunte non vanno date per scontate”.

In dialogo con Pasquale Gallicchio e le protagoniste del libro, Cavaliere e D’Amelio, si alterneranno: Yuri Gioino (sindaco di Lioni), Domenica Gallo (delegata Pari opportunità del Comune di Lioni), Don Tarcisio Gambalonga (vicario generale dell’Arcidiocesi), Gianni Capasso (direttore scientifico di Biogem), Gilda Rizzi (presidente della Consulta delle donne di Lioni), Carla Ciccone (ginecologa ed esperta di medicina di genere), Rita Montemarano (vice presidente dell’Associazione internazionale Archeologia “Amici di Pompei”). Coordina il caporedattore del Mattino, Aldo Balestra.

L’evento, organizzato dalla Consulta delle donne di Lioni e in programma alle ore 18.00 presso Villa Bianchi, sarà impreziosito da intermezzi musicali firmati da Makardìa.