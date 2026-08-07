“Il dolore della pandemia non si usa per fare politica”: pieno sostegno del M5S Avellino a Giuseppe Conte

La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Avellino Maura Sarno e la vicesindaca di Avellino, Anna D’Aliasi, insieme ai consiglieri comunali Aquino, Nacca e De Rosa, al Gruppo Territoriale di Avellino Montoro e Morra de Santis, e gli attivisti tutti della provincia, esprime piena solidarietà e convinto sostegno al Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in relazione alla sua audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.

“Nel corso dell’audizione, il Presidente Conte ha affrontato con trasparenza e senso delle istituzioni ogni contestazione, ribadendo il valore della verità, della responsabilità e del rispetto dovuto alle vittime della pandemia, ai loro familiari e a tutti gli operatori sanitari che hanno combattuto in prima linea durante uno dei periodi più difficili della storia del Paese. – scrivono – “Riteniamo inaccettabile che una tragedia nazionale venga utilizzata come terreno di scontro politico o di propaganda. La gestione dell’emergenza sanitaria merita un confronto serio, fondato sui fatti e non su ricostruzioni strumentali. Esprimiamo apprezzamento per la fermezza con cui il Presidente Conte ha difeso il lavoro svolto dal Governo in una fase eccezionale, ricordando le scelte adottate per tutelare la salute pubblica, salvaguardare il tessuto economico e proteggere centinaia di migliaia di posti di lavoro. Il Movimento 5 Stelle della provincia di Avellino rinnova la propria fiducia nel Presidente Giuseppe Conte, riconoscendone la coerenza, il senso dello Stato e il rispetto delle istituzioni. Continueremo a sostenere una politica fondata sulla trasparenza, sulla responsabilità e sulla difesa dell’interesse dei cittadini, respingendo ogni tentativo di trasformare il dolore vissuto durante la pandemia in uno strumento di contrapposizione politica”.