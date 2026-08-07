“Il Borgo dei Desideri” torna a Summonte tra musica, magia e tradizione

Un grande albero carico di desideri, un antico pozzo pronto a raccoglierli e un borgo medievale che per tre notti si trasforma in un luogo incantato.

Dall’8 al 10 agosto Summonte ospita la nuova edizione de “Il Borgo dei Desideri”. Tre magiche serate tra musica dal vivo, tradizioni popolari e valorizzazione del territorio. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Summonte in collaborazione con la Pro Loco Submontis, animerà il paese alle pendici del Massiccio del Partenio.

Venerdì 8 agosto, ore 20 piazza Don C. Dello Russo, nella frazione Starze di Summonte, “I Ragazzi del Partenio” ci condurranno

attraverso un entusiasmante viaggio tra i più grandi successi musicali degli anni ’60 e ’70.

Sabato 9 agosto, alle 20 in piazza Alessio De Vito, nel borgo di Summonte, il gruppo I Giaguari in concerto”, un omaggio alle

indimenticabili canzoni di Peppino di Capri.

La tre giorni si concluderà domenica 10 agosto, alle 20, in piazza Alessio De Vito, con “I Luoghi della Musica”, evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Arturo Toscanini. Durante le serate si potranno degustare eccellenze di prodotti tipici irpini, passeggiando tra le piazze e i vicoli del centro storico.

L’evento è anche un’occasione per far conoscere Summonte, piccolo borgo della provincia di Avellino entrato nel 2017 a far parte del circuito ufficiale dei Borghi più belli d’Italia. Arroccato ai piedi del Parco Regionale del Partenio, il paese conserva intatto il suo arcaico splendore medievale, fatto di vicoli in pietra, scorci panoramici e antiche case che conducono fino

alla Torre Angioina, simbolo del paese. Edificata tra il XIII e il XIV secolo sui resti del castello normanno preesistente, la torre domina la vallata circostante e nelle giornate più limpide regala una vista che spazia dal Santuario di Montevergine fino al Golfo di Napoli. Al suo interno sono ospitati il Museo Civico e un percorso espositivo dedicato alla storia locale.

In questi caldi giorni d’estate, Summonte è anche un invito a esplorare i numerosi sentieri escursionistici del Partenio e i boschi che rendono il borgo una meta perfetta per rilassarsi e godersi la natura in piena tranquillità.

“Il Borgo dei Desideri” si conferma così un appuntamento che va oltre la semplice rassegna musicale, un invito a rallentare, a riscoprire il fascino dei piccoli centri storici e a lasciarsi coinvolgere da un luogo dove storia, natura e tradizione si incontrano. Per tre notti, sotto un cielo stellato, Summonte apre le porte a residenti e visitatori, invitandoli a fermarsi,

esprimere un desiderio e vivere la magia di uno dei borghi più affascinanti dell’Irpinia.