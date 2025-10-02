Lioni in lutto per la morte di Concita durante il parto

Si riportano le parole di Yuri Gioino, sindaco di Lioni, sulla vicenda della quarantenne deceduta nella notte dopo il parto:
«Siamo tutti profondamente colpiti questa mattina dalla notizia della prematura scomparsa di Concita, che si è spenta poche ore fa proprio mentre dava alla luce suo figlio. Una tragedia nella tragedia che si abbatte su una famiglia già segnata da due terribili lutti, l’ultimo dei quali poco più di un anno fa con la morte di sua sorella Teresa.
Di fronte allo straordinario miracolo della vita che si scontra con l’ineluttabilità della morte, ogni parola appare vuota. L’intera comunità si stringe alla famiglia in un abbraccio sincero, nel silenzio e nelle preghiere».