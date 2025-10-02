Prefettura: il gestore dei Cas non opera più in Irpinia da un anno

Si riporta la nota della Prefettura di Avellino:
In merito alle notizie diffuse a mezzo stampa nella giornata odierna, si precisa che il gestore dei centri di accoglienza straordinaria, interessato dalle vicende giudiziarie riportate, non opera più in provincia di Avellino da più di un anno.
La Prefettura, infatti, anche nell’ambito delle attività di monitoraggio e di verifica che vengono costantemente svolte sul territorio, nei confronti di tutti i centri di accoglienza, ne ha disposto la chiusura a partire dal 30 aprile 2024.