Problematiche carcerarie: convegno ad Avellino con Urraro, D’Elia e Rescigno

Il giorno 3 ottobre, alle ore 18:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, si terrà il convegno dal titolo “Le problematiche carcerarie attuali”, un appuntamento di grande rilievo che vedrà riuniti rappresentanti del mondo politico, giuridico e dell’associazionismo per affrontare un tema tanto delicato quanto centrale nel dibattito pubblico.
Dopo l’introduzione di Sonia Lombardo, interverranno il Consigliere Avvocato Francesco Urraro, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, il Senatore Sergio D’Elia, Segretario dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino, Sabino Morano, fondatore di Primavera Meridionale, l’Avvocato Giovanna Perna, componente dell’Osservatorio Carcere UCPI, il giornalista Luigi Mercogliano, l’Onorevole Carmela Rescigno, Presidente Nazionale Noi per la Famiglia Regione Campania e componente della Commissione Speciale Anticamorra, l’Avvocato Gerardo Di Martino, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, il Magistrato Giuseppe Cioffi e l’Avvocato Giulia Cavaiuolo.
A moderare l’incontro sarà la dottoressa Rosa Criscuolo, Social Media Specialist.
Il convegno rappresenta un’importante occasione di confronto e riflessione sulla condizione del sistema penitenziario italiano, sulle criticità che lo caratterizzano e sulle prospettive di riforma necessarie a garantire un sistema carcerario adeguato.