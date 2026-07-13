Benessere a scuola e leadership educativa: a Laceno il XVIII Seminario Nazionale Estivo ANDIS

Dal 13 al 15 luglio 2026 il suggestivo scenario di Laceno, nel comune di Bagnoli Irpino, ospiterà il XVIII Seminario Nazionale Estivo dell’ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici), appuntamento ormai consolidato per la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti scolastici italiani.

L’edizione 2026, in programma presso l’Hotel Cervialto, sarà dedicata al tema “Promozione del benessere a scuola e leadership del dirigente scolastico”, proponendo una riflessione approfondita sul ruolo della dirigenza nella costruzione di ambienti educativi inclusivi, innovativi e capaci di favorire il benessere di studenti e personale scolastico.

I lavori prenderanno il via lunedì 13 luglio con l’accoglienza dei partecipanti e l’introduzione della presidente nazionale ANDIS, Paola Bortoletto, che coordinerà l’apertura del seminario. A seguire, Roberto Farné, tra i maggiori esperti italiani di didattica, terrà la relazione inaugurale dedicata all’Outdoor Education e alla ridefinizione degli ambienti di apprendimento, affrontando il tema degli spazi educativi come leva per migliorare la qualità della formazione.

Nel corso del pomeriggio sono previste anche sessioni dedicate ai neo dirigenti scolastici, con interventi sulla storia dell’ANDIS, sulla rilevazione dei bisogni formativi e sulla comunicazione all’interno dei gruppi di lavoro e degli organi collegiali.

La seconda giornata, martedì 14 luglio, sarà dedicata al rapporto tra movimento, salute e apprendimento. Interverranno Raffaella Mulato, presidente dell’associazione MovingSchool21, e Stephan Riegger, già docente della Humboldt Universität di Berlino, che presenteranno modelli innovativi per promuovere il benessere psicofisico degli studenti attraverso una diversa concezione degli spazi scolastici.

Successivamente, la professoressa Francesca Agostini dell’Università di Bologna approfondirà il valore degli spazi aperti come strumenti di regolazione del benessere psicologico. Nel pomeriggio i dirigenti scolastici parteciperanno a laboratori esperienziali coordinati da Roberto Farné e Paolo Inguglia, dedicati alle pause attive, al benessere psicofisico e alle metodologie educative basate sulla partecipazione e sulla creatività. Parallelamente, i neo dirigenti seguiranno un percorso specifico sui principali adempimenti amministrativi, sulla progettazione strategica, sulle relazioni sindacali e sui rapporti tra scuola, famiglie e territorio.

La giornata conclusiva di mercoledì 15 luglio sarà incentrata sull’identità pedagogica della scuola contemporanea e sulla prevenzione dello stress lavoro-correlato. Paolo Inguglia presenterà il format “LipDub e Pedagogia Outdoor”, mentre lo psichiatra e psicoterapeuta Ferdinando Pellegrino affronterà il tema della tutela del benessere degli operatori scolastici. Le conclusioni saranno affidate ancora una volta alla presidente nazionale ANDIS, Paola Bortoletto.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale e confronto tra dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia. Il seminario, infatti, è riconosciuto come attività di formazione ai sensi del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca e prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione.