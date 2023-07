Lieto “batte” la De Donno: è il nuovo dirigente del Convitto di Avellino. Antonella De Donno, titolare dell’Istituto comprensivo di Serino, era in pole position per la sostituzione di Maria Teresa Brigliadoro che, a sei anni dall’incarico, sarà collocata in pensione. All’inizio anno scolastico 2017 aveva sostituito Angelina Aldorasi al vertice dello storico istituto di corso Vittorio Emanuele.

Per Attilio Lieto è un ritorno nel capoluogo irpino. Dopo aver guidato il Perna negli anni scorsi, quest’anno ha svolto le funzioni di dirigente scolastico a Grottaminarda. L’incarico sarà valido fino al 2025.

Da Montella ad Avellino. Alessandra D’Agostino guiderà l’Enrico Cocchia – Dalla Chiesa. Lucia Ranieri, l’anno scorso al “Ronca” di Solofra, sarà la nuova dirigente del Liceo classico “Pietro Colletta” di Avellino.