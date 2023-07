Serino Humanitas contro i pregiudizi e l’omofobia

Chiamalo col suo nome: amore. Appuntamento giovedì 13 luglio a Rivottoli di Serino alle ore 20:30 presso la Dimora Storica Cirino per l’iniziativa “Storie di relazioni Lgbtqia+”.

Quale presidente di Serino Humanitas, ogni nostra iniziativa è finalizzata all’inclusione sociale, nessuno escluso, non uno in meno. Ebbene, nel nostro quinto salotto culturale, dove sempre abbiamo affrontato argomenti sociali e morali, era giusto e direi il momento di affrontare l’argomento dell’omosessualita, perché senza nasconderci dietro a un dito, soprattutto nei nostri piccoli paesi, vuoi per retaggio culturale, vuoi per mentalità, ancora ci sono pregiudizi e non accettazione, ovviamente per fortuna, sempre meno. Ecco il cominciare a parlarne apertamente è un bel passo avanti, un chiacchierare che porterà a capire meglio gli altri, perché in fondo gli altri siamo noi. Tutto questo in una dimora storica, affinché il confronto sia informale e semplice proprio come se fossimo a casa, dove si raccontano storie da cui imparare.