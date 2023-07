Atripalda, salvo lo shopping delle mogli: ecco la “panchina sosta mariti”

Il marito, poveretto, dove lo metto non si sa. Alzi la mano chi, coniuge accompagna moglie a fare lo shopping, non si sia stufato di stare in piedi, spesso anche per ore? Ad Atripalda, una brillante commerciante, Francesca Aquino, ha pensato agli uomini in perenne attesa ed ha realizzato, davanti il suo negozio di abbigliamento di via Appia, “La panchina sosta mariti”. Genio assoluto.

L’idea sta riscuotendo un grande successo, anche perché la panchina, oltre ad essere naturalmente comoda, è anche bella e colorata. Insomma, ha il suo fascino e risolve tanti problemi. Le mogli possono tranquillamente fare i loro acquisti, mentre gli accompagnatori “sostano”.