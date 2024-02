“Libri e Letture” prosegue con “Al posto giusto al momento giusto”

Montemiletto- Terzo appuntamento con la rassegna “Libri e Letture” a cura della Proloco Mons Militum per domenica 18 febbraio, alle ore 17:00, sempre presso la Biblioteca Mons Militum, sala “Franco Basile” sarà presentato il volume “Al posto giusto al momento giusto” di Oreste Ciccariello.

Un doveroso omaggio alle persone a cui e stata sottratta la vita senza alcun motivo e senza nessun preavviso, e un modo per riportare l’attenzione su vittime spesso dimenticate, o peggio ancora mai conosciute. Chi resta ha il dovere morale di dedicare tempo a quelle persone a cui il tempo è stato portato via senza rispetto. Ed è per questo che, secondo gli autori, l’unico posto giusto che resta è la memoria.

Dopo i saluti di Florindo Garofalo, Presidente della Pro Loco di Montemiletto, gli interventi dell’On. Michele Gubitosa, Membro della Commissione d’Inchiesta Antimafia, dell’Avvocato Cinzia Capone, di Salvatore Pignataro – Docente di Criminologia Investigativa e Cultore di

Diritto Processuale e Penitenziario, di Miriana Carpentieri del Progetto Giovani, di Christopher Russo del Forum dei Giovani di Montemiletto. Modera Antonella Pontillo, Direzione Artistica della rassegna di Cinzia Colarusso.

Ingresso libero.