Incidente sul lavoro, due indagati per la morte di Isidoro: domani l’autopsia

CONTRADA- Sara’ conferito domani mattina alla dieci l’esame medico legale sulla salma del trentacinquenne operaio presso un deposito di Monteforte Irpino, Isidoro Di Lorenzo, deceduto dopo una caduta da un’altezza di circa tre metri mentre era intento a recuperare alcuni scatoloni da un carro elevatore. Il pm Antonella Salvatore, il magistrato che conduce le indagini affidate ai Carabinieri della Compagnia di Baiano, ha iscritto nel registro degli indagati per concorso in omicidio colposo due persone. Residente a Contrada e sposato con una ragazza sua coetanea, Isidoro Di Lorenzo è l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro. Una tragedia avvenuta nel giorno di San Valentino: la sua salma è ora all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Ad occuparsi dell’accertamento autoptico sarà il medico legale Giovanni Zotti. A Contrada intanto sono stati annullati per testimoniare il lutto e la vicinanza alla famiglia del trentaseienne operaio deceduto tutti gli eventi previsti nel fine settimana. La famiglia della vittima è assistita dall’avvocato Marino Capone.