Dalla corsia al Consiglio: la sfida di Simona Corvigno per un’Avellino che si prende cura

“Mi candido ad Avellino. Lo faccio da infermiera, nata e cresciuta in questa città. Lo faccio partendo da ciò che vivo ogni giorno: le persone, le loro fragilità, le loro domande, la fatica di orientarsi quando la salute diventa improvvisamente un problema”.

Lo afferma Simona Corvigno, candidata nella lista Casa Riformista alle amministrative di Avellino in appoggio alla corsa a sindaco di Nello Pizza, che continua: “Ogni giorno entro nella vita delle persone nei momenti più delicati. È lì che ho imparato che prendersi cura non significa solo intervenire quando l’emergenza è già esplosa. Significa esserci prima: ascoltare, informare, orientare, prevenire, accompagnare. Ho visto cittadini sentirsi soli, ho visto famiglie disorientate davanti ai percorsi di cura. Ho capito che una sanità vicina non è solo cura: è presenza concreta, è rete, è comunità. Per questo ho scelto di mettermi in gioco. Non mi candido per visibilità. Mi candido per responsabilità. Per portare nelle istituzioni quello che in questi anni ho imparato sul campo: che educare significa prevenire, che informare significa dare forza alle persone, che rafforzare il territorio significa non lasciare nessuno indietro. Vorrei una sanità che sappia accompagnare i genitori nelle prime esperienze di maternità e paternità, entrare nelle scuole con educazione alla salute, che non lasci solo un figlio che sta cercando orientarsi nel percorso di cura del padre. Porto con me la mia esperienza e il mio senso di responsabilità. Metto tutto questo al servizio di Avellino. Con serietà, presenza e concretezza”.