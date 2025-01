Libera solidarizza con i titolari di “Fior di Bonta’”: la bomba carta un segnale inquietante

ATRIPALDA- “I fatti di cronaca che si susseguono in questi giorni nella nostra provincia dipingono un quadro sempre più complesso e preoccupante, facendo emergere un fenomeno di violenza che sembra diffondersi con crescente intensità”. Questa e’ la preoccupazione espressa in una nota da “Libera” sui fatti di Atripalda: “L’esplosione di una bomba carta, avvenuta sabato notte davanti alla saracinesca dell’attività commerciale “Fior di bontà”, rappresenta un segnale inquietante per tutta la comunità di Atripalda, accendendo un campanello d’allarme su una situazione sempre più difficile da contenere”. Per questo rilevano gli esponenti di Libera: “esprimiamo la nostra più sentita solidarietà ai giovani titolari dell’esercizio commerciale, ma allo stesso tempo non possiamo fare a meno di manifestare una forte preoccupazione per il clima di incertezza che sta minando la legalità e la coesione sociale del nostro territorio. Situazioni come questa non sono frutto del caso, ma segnano l’avanzare di fenomeni di illegalità che, se non affrontati e arrestati, rischiano di compromettere il futuro della nostra comunità. È fondamentale che tutti, cittadini e istituzioni, si uniscano nella difesa dei valori della giustizia e della legalità, contrastando ogni forma di violenza e di sopraffazione che minaccia la serenità e il benessere collettivo”.