Barriere architettoniche, le iniziative del Comune nella zona del Tribunale

AVELLINO- Una citta’ con meno barriere architettoniche. Il Comune di Avellino ha messo in evidenza come “nell’ambito della pianificazione del PEBA, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche in città, in questi giorni abbiamo realizzato un primo intervento che migliorerà la fruizione degli spazi attorno all’area del Tribunale. Lungo i marciapiedi che insistono su piazza Aldo Moro e su piazza Alfredo de Marsico abbiamo adeguato alla normativa vigente tutti gli scivoli e le rampe per le persone con diversa abilità motoria”. All’imbocco di Via Fratelli Bisogno e’ stato piazzato anche l’attraversamento pedonale, che e’ stato sistemato proprio all’altezza dell’intersezione con via fratelli Bisogno. Nei prossimi giorni l’intervento sarà completato con l’istallazione dell’apposita segnaletica verticale. Nella nota del Comune di Avellino si evidenzia come si tratti di “un piccolo passo verso una città più sicura, più vivibile e soprattutto più inclusiva