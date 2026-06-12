Montefredane, Piantedosi inaugura il parco giochi “Paolo Emanuele Borsellino”

L’Amministrazione comunale di Montefredane annuncia l’inaugurazione del Parco Giochi della Legalità “Paolo Emanuele Borsellino”, realizzato grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo per la promozione della legalità e il sostegno agli amministratori locali vittime di atti intimidatori.
La cerimonia si terrà oggi venerdì 12 giugno 2026, alle ore 18:30, e rappresenterà un importante momento di riflessione sui valori della legalità, della partecipazione civica e dell’impegno delle istituzioni nella difesa della democrazia.
L’iniziativa assume un significato particolarmente rilevante poiché si inserisce nel percorso di educazione alla legalità e di promozione della cultura delle istituzioni che il Comune di Montefredane porta avanti da anni attraverso incontri, manifestazioni e momenti di confronto rivolti soprattutto alle nuove generazioni.
Nel corso dell’evento, tutti i bambini presenti riceveranno in omaggio zucchero filato e popcorn, per rendere ancora più speciale un momento dedicato ai più piccoli e alla condivisione dei valori della sana convivenza civile.
A seguire, presso il Castello Caracciolo, il giornalista Gianni Colucci, responsabile della redazione de Il Mattino di Avellino, intervisterà il Ministro dell’Interno Prefetto Matteo Piantedosi in un confronto dedicato ai temi della sicurezza, della legalità e del ruolo delle istituzioni nei territori.
L’evento si concluderà con una degustazione del Fiano Areale di Montefredane, eccellenza vitivinicola del territorio.