Report ministeriale sull’alcol: crescita del Binge drinking tra i giovani

L’ultimo report del Ministero della Salute rivela un lieve aumento nel numero di donne consumatrici di alcol in Italia durante l’anno, sebbene questo dato rimanga comunque inferiore rispetto a quello degli uomini. L’analisi mostra anche un incremento dei consumatori occasionali e fuori pasto, mentre si registra una diminuzione di quelli che consumano alcol quotidianamente.

Particolare preoccupazione suscita il fenomeno del binge drinking tra i giovani, che coinvolge il 15% della popolazione di questa fascia d’età. Il binge drinking, caratterizzato dal consumo eccessivo di alcol in un breve periodo di tempo, continua a rappresentare una criticità significativa.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha commentato la situazione sottolineando come il consumo dannoso di alcol resti una preoccupazione rilevante. “A tutt’oggi – ha dichiarato Schillaci – il consumo dannoso di alcol resta una criticità, tanto da indurre molti Paesi ad adottare raccomandazioni sul consumo di bevande alcoliche, suggerendo la prudenza, come esprime con chiarezza il concetto condiviso dalla comunità scientifica internazionale che si sintetizza con la frase less is better.”

Il report sottolinea l’importanza di una consapevolezza collettiva e di interventi mirati per mitigare i rischi associati al consumo di alcol, specialmente tra i gruppi più vulnerabili come le donne e i giovani.