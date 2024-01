L’ex sede dell’Imbriani nel mirino dei ladri: messi in fuga dalla Polizia

AVELLINO- La vecchia sede di Via Pescatori dell’Imbriani nel mirino dei ladri che stavolta però sono stati costretti ad una veloce fuga a causa dell’arrivo di una pattuglia delle Volanti della Polizia.

Tutto è avvenuto a seguito di una telefonata giunta al 113. La segnalazione subito raccolta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino, in servizio di controllo del territorio, intervenuti presso la sede dismessa dell’istituto scolastico “P. E. Imbriani” di via Salvatore Pescatori era quella di un furto in atto.

Sul posto come è stato appurato dagli agenti, ignoti avevano tentato l’accesso illegale nell’istituto, ma il sopraggiungere della pattuglia li aveva fatti desistere, dandosi a precipitosa fuga.

Nella circostanza gli operatori di Polizia constatavano il danneggiamento provocato ad un ingresso del plesso scolastico mediante utensili atti allo scasso, nonchè la completa manomissione del sistema di allarme installato a protezione della struttura.

Inoltre venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro alcuni degli attrezzi utilizzati per lo scasso (in particolare un cacciavite, una chiave esagonale, un paio di guanti e una powerbank) abbandonati dai malfattori durante la fuga.

Immediati sono scattati gli accertamenti investigativi finalizzati all’identificazione degli autori.