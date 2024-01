Volo dal balcone, ospite di una Casa Famiglia in gravi condizioni

SPERONE- Un volo di sei metri dal secondo piano della struttura di cui è ospite. Quello per cui ora si trova ricoverato in gravi condizioni presso il Santa Maria della Pietà di Nola.

Tutto è avvenuto a Sperone, dove poco dopo le tredici si sarebbe registrato l’evento. I fatti sono ancora al vaglio degli inquirenti, i militari della locale stazione dell’Arma.

Non si esclude possa trattarsi di un gesto volontario, anche alla luce della complessità delle vicende personali che riguardano gli ospiti della struttura.

Il giovane e’ stato soccorso prontamente dal personale della stessa struttura e condotto all’ospedale più vicino.

Sono in corso intanto gli accertamenti sulla causa della vicenda. La comunità baianese è in ansia per la sorte del giovane che a causa dell’impatto avrebbe rimediato gravi ferite.