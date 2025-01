Una settimana dopo l’atto vandalico al Circolo PD: “Continueremo le nostre battaglie per la valorizzazione del territorio”

Riceviamo e pubblichiamo quanto ci viene riportato.

E’ trascorsa una settimana dall’atto vandalico alla sede del nostro circolo. La vicenda ha creato sconcerto e disorientamento non solo nella comunità democratica irpina ma anche tra i tanti cittadini, organizzazioni e istituzioni che ci hanno manifestato prontamente la loro vicinanza. I nostri ringraziamenti vanno a tutti. A chi si è reso vicino con una telefonata, sincera e amichevole, a chi ha mandato un messaggio, discreto e apprezzabile, anche a chi ha manifestato la propria solidarietà attraverso comunicati, social o stampa, a distanza.

Il circolo PD di San Michele di Serino, da sempre presente e attivo sul territorio, è uno spazio, forse l’unico, in cui si esercita con costanza e passione la palestra della democrazia che abitua al dialogo, al confronto, agli approfondimenti ripudiando ogni forma di politica ripiegata su se stessa: una politica fatta da pochi e per pochi in cui è più facile sottomettere il bene comune a favore di sottoboschi interessati.

Allora la domanda che ci poniamo e ci pongono è: chi e perchè? Ognuno farà le proprie ipotesi. Resta chiaro ed evidente che l’azione sia stata pensata, programmata, congegnata e realizzata. Per questo facciamo fatica a pensare ad una “ragazzata” derubricando il tutto ad una bravata di giovani sfaccendati. Questa ipotesi, se confermata dalle indagini, rappresenterebbe una preoccupante deriva giovanile a cui evidentemente dovranno far fronte comune istituzioni, partiti e organizzazioni territoriali. Anche se fosse solo uno, un solo ragazzo o giovane, meriterebbe la dovuta attenzione! Sicuramente il clima politico nazionale ed internazionale potrebbe aver risvegliato sentimenti di odio ed intolleranza sfociati in un atto vile e codardo nei confronti del nostro circolo oppure qualcuno ha potuto annacquare risentimenti personali o politici nei confronti di un circolo attivo sui problemi del territorio.

Al momento non abbiamo risposte… il nostro circolo continuerà le battaglie di legalità e di trasparenza, in difesa dell’ambiente e per la valorizzazione del territorio come sempre, senza indietreggiare di un passo, aperti al dialogo e al confronto promuovendo iniziative di sensibilizzazione. Riprenderemo il nostro percorso mercoledì 29 gennaio alle 18.30 insieme alla Segreteria e la Direzione Provinciale del PD confrontandoci sul tema: “Confronto e partecipazione: No all’intolleranza ed alla violenza”.

Infine, in risposta all’affronto verso la nostra bandiera della PACE, rimarchiamo con fermezza la nostra richiesta di PACE per ogni popolo di questa terra. “Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.” – Presidente Sandro Pertini