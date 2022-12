L’ex asilo Patria e Lavoro è dei Medici di Avellino: a novembre 2023 la nuova casa dell’Ordine. Si è conclusa in modo positivo la tormentata vicenda di uno dei beni ed edifici più importanti dal punto di vista storico e non solo della città capoluogo. Dopo due anni di trattative e di tira e molla, martedì prossimo il presidente dell’Ordine, Francesco Sellitto, firmerà l’atto di acquisto dell’edificio presso il notaio.

In questo modo, l’ex asilo di via Campane, dal Comune passa ai professionisti irpini per la cifra di 485mila euro, così come era stato concordato. Il presidente Sellitto lo ha comunicato durante l’assemblea dell’Ordine al teatro Carlo Gesualdo. Dal giorno dopo, potrebbero partire i lavori di riqualificazione. “Offriremo alla città uno spazio nuovo, bello, di prestigio”, sottolinea Sellitto. L’auspicio è far diventare la sede operativa dal 2023, novembre 2023.