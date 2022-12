50 anni di piscina comunale, Mercogliano pronta a festeggiare

50 anni di storia, di bracciate, di bambini cresciuti e formatisi, diventati uomini, nell’acqua, di istruttori, famiglie, fatti e aneddoti. 50 anni di Mercogliano e non solo. Perché la piscina comunale di piazza Antonio Attanasio è stato, e continua ad esserlo, il punto di riferimento di tantissime persone, sportivi e no, dell’hinterland avellinese.

Domenica 18 dicembre sarà grande festa per il mezzo scecolo di storia dell’impianto natatorio, una festa voluta in primis dal sindaco Vittorio D’Alessio e da tutta la sua amministrazione. Sarà una celebrazione in grande stile, anche perché, da quando è stata riaperta, dopo il periodo buio della pandemia, la piscina comunale di Mercogliano ha realizzato un boom di iscritti, si sono superate le mille iscrizioni. E questo va ascritto a merito anche a chi sta portando avanti la “Mercogliano Servizi”, ovvero Mimmo Landi.

La piscina di Mercogliano è nel cuore degli irpini e quindi, tra una settimana, la festa sarà per tutta la provincia di Avellino.