Avellino – Il programma del cartellone “Avellino Estate in Città” prosegue e
continua ad arricchirsi di importanti appuntamenti. Ben 20 gli eventi che animeranno la città di Avellino da qui al 6 settembre. Di seguito il dettaglio giorno per giorno:
Giovedì 27 agosto
– Irpinia Mood a Villa Amendola, ore 19
– I Tramonti alla Dogana con gli allievi del Conservatorio “Domenico Cimarosa”
Venerdì 28 agosto
– Irpinia Mood a Villa Amendola, ore 19
– I Tramonti alla Dogana con gli allievi del Conservatorio “Domenico Cimarosa”
– “Alla scoperta della Città, Avellino per Bambini e Bambine”, ore 18.30
– Concerto solistico di Suna Byun, ex Chiesa del Carmine in via Clausura ore 20
Sabato 29 agosto
– Irpinia Mood a Villa Amendola
– I Tramonti alla Dogana con gli allievi del Conservatorio “Domenico Cimarosa”
– “Alla scoperta della Città, Avellino by Night”, ore 22
Domenica 30 agosto
– Irpinia Mood a Villa Amendola, ore 19
– Concerto di Nello Salza & Orchestra Internazionale della Campania “Ennio Forever” alla
Dogana, Piazza Amendola ore 21
– Visita guidata al Centro Storico
Martedì 1° settembre
– Concerto di Fabrizio Bosso Quartet “Luna Tu, la Musica di Piero Piccioni” alla Dogana
Giovedì 3 settembre
– “Valle Street Music”, Open act Ciro Dagos, Slattykid, Mister.punk, Milord’s mind, Gmanzy,
GDC, South Boy/Live show: O’ Tsunami, Three of the pop, Si.da.soul b2b MAAS, Campetti di
Valle ore 20
Venerdì 4 settembre
– Spettacolo dei Clan H “Mostellaria” in Piazza Duomo, ore 20:30
Sabato 5 settembre
– Concerto di Alessandro Bolide e Pendolum a Rione Mazzini, ore 21
Domenica 6 settembre
– Spettacolo Un Palcoscenico per le Scuole “Le Supplici di Eschilo”, Villa Comunale ore 20:30
L’estate non si ferma: ancora 20 eventi nel programma di “Avellino Estate in Città”
Avellino – Il programma del cartellone “Avellino Estate in Città” prosegue e