L’estate non si ferma: ancora 20 eventi nel programma di “Avellino Estate in Città”

Avellino – Il programma del cartellone “Avellino Estate in Città” prosegue e

continua ad arricchirsi di importanti appuntamenti. Ben 20 gli eventi che animeranno la città di Avellino da qui al 6 settembre. Di seguito il dettaglio giorno per giorno:

Giovedì 27 agosto

– Irpinia Mood a Villa Amendola, ore 19

– I Tramonti alla Dogana con gli allievi del Conservatorio “Domenico Cimarosa”

Venerdì 28 agosto

– Irpinia Mood a Villa Amendola, ore 19

– I Tramonti alla Dogana con gli allievi del Conservatorio “Domenico Cimarosa”

– “Alla scoperta della Città, Avellino per Bambini e Bambine”, ore 18.30

– Concerto solistico di Suna Byun, ex Chiesa del Carmine in via Clausura ore 20

Sabato 29 agosto

– Irpinia Mood a Villa Amendola

– I Tramonti alla Dogana con gli allievi del Conservatorio “Domenico Cimarosa”

– “Alla scoperta della Città, Avellino by Night”, ore 22

Domenica 30 agosto

– Irpinia Mood a Villa Amendola, ore 19

– Concerto di Nello Salza & Orchestra Internazionale della Campania “Ennio Forever” alla

Dogana, Piazza Amendola ore 21

– Visita guidata al Centro Storico

Martedì 1° settembre

– Concerto di Fabrizio Bosso Quartet “Luna Tu, la Musica di Piero Piccioni” alla Dogana

Giovedì 3 settembre

– “Valle Street Music”, Open act Ciro Dagos, Slattykid, Mister.punk, Milord’s mind, Gmanzy,

GDC, South Boy/Live show: O’ Tsunami, Three of the pop, Si.da.soul b2b MAAS, Campetti di

Valle ore 20

Venerdì 4 settembre

– Spettacolo dei Clan H “Mostellaria” in Piazza Duomo, ore 20:30

Sabato 5 settembre

– Concerto di Alessandro Bolide e Pendolum a Rione Mazzini, ore 21

Domenica 6 settembre

– Spettacolo Un Palcoscenico per le Scuole “Le Supplici di Eschilo”, Villa Comunale ore 20:30