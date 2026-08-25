Ariano Irpino, tenta di introdurre hashish e cocaina in carcere: arrestata operatrice sanitaria

ARIANO IRPINO- Un grave episodio è stato sventato all’interno del carcere di Ariano Irpino grazie alla prontezza e all’alto livello di attenzione del corpo di Polizia Penitenziaria. Nel primo pomeriggio di oggi, gli Agenti di Polizia Penitenziaria della C.C. di Ariano Irpino, egregiamente coordinati dal Comandante del Reparto, hanno tratto in arresto un’operatrice sanitaria in servizio presso la struttura.

La donna è stata sorpresa mentre tentava di introdurre diversi quantitativi di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish e cocaina, all’interno della casa circondariale. L’operazione si è conclusa con successo anche grazie al fondamentale contributo delle unità

cinofile della Polizia Penitenziaria, che hanno segnalato la presenza della sostanza illecita durante le fasi di accesso.

Un’ulteriore perquisizione ad opera degli Agenti di Polizia Penitenziaria e stata effettuata presso il domicilio dell’indagata, dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti. La donna è stata trasferita nel Carcere di Benevento. La Segreteria Gau UILFP Polizia Penitenziaria di Ariano Irpino esprime vivo compiacimento e profonda gratitudine agli Agenti coinvolti nell’operazione ed al Comandante del Reparto , per l’ottimo acume investigativo la professionalità e lo scrupolo dimostrati. Tali operazioni sono estremamente importanti in quanto permettono di smantellare pericolosi canali di traffico che potrebbero compromettere la sicurezza all’intero dell’istituto. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle autorità competenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità collegate.