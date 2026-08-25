Scomparso 48enne di Ariano: la Prefettura attiva il Piano provinciale per le ricerche

A seguito di una denuncia di scomparsa presentata nel pomeriggio di ieri presso la stazione dei carabinieri di Ariano Irpino di un uomo classe 1978, ivi residente, allontanatosi volontariamente con mezzi propri nella giornata di domenica 23 agosto us, la Prefettura di Avellino ha immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, dando avvio alle procedure di coordinamento previste.

Nella giornata odierna si è inoltre tenuta una prima riunione di coordinamento, finalizzata a condividere le informazioni disponibili e assicurare il raccordo tra le Forze dell’ordine e gli altri soggetti istituzionali coinvolti. Al momento, gli accertamenti info investigativi proseguono senza soluzione di continuità, sulla base degli elementi acquisiti. La Prefettura continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle attività, assicurando il necessario coordinamento tra tutti gli organismi impegnati nelle ricerche.