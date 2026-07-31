Parte dall’Irpinia la Diciannovesima Marcia Francescana delle Famiglie: dal convento di Taurano ad Assisi

TAURANO- Parte dall’Irpinia la Diciannovesima Marcia Francescana della famiglie, organizzata dalla Pastorale Familiare della Provinci dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia. In marcia per Assisi ci sono venticinque famiglie, novanta persone di cui trenta minori. Si congiungeranno alle famiglie di tutta Italia nella giornata di domani. In questo diciannovesimo appuntamento il punto di partenza e’ il Convento francescano di San Giovanni del Palco, che e’ sede della Pastorale Familiare di Irpinia e Sannio. Un evento che ha mobilitato l’intero paese del Vallo di Lauro, come ha sottolineato nella messa celebrata in piazza a Taurano Padre Vincenzo Romano, referente della Pastorale Familiare, che ha concelebrato alla presenza del ministro provinciale dei frati minori del Sannio e dell’Irpinia, padre Antonio Tremigliozzi. “Grazie alla comunità di Taurano che si e’ fatta in quattro, ogni marcia che si rispetti lascia un segno nelle comunità e per questo viene data una maglietta celebrativa della marcia al ministro provinciale padre Antonio e al sindaco di Taurano Michele Buonfiglio”. La comunità di Taurano si è mobilitata, a partire dall’amministrazione guidata da Buonfiglio, per ospitare ed accogliere le famiglie impegnate nella marcia. Lo stesso sindaco Buonfiglio ha voluto ringraziare Padre Vincenzo e il ministro provinciale per la scelta di “Taurano come inizio di questo cammino e siamo onorati di ospitare le famiglie nella nostra comunità con la speranza che sia un buon punto di partenza. Buon cammino a tutti, in particolare che questo cammino possa portare a tutti la pace e la serenità”. Respira la Vita. Questo il tema scelto per la marcia del 2026. Questa mattina per i “marciatori” anche un’immersione nelle ricchezze culturali e religiose del Vallo di Lauro, con la visita al Castello Lancellotti e al Convento di Sant’Angelo.