Piano di Rientro, De Luca: ricorso al Tar e alla Procura

La prossima settimana sarà presentato ricorso al Tribunale Amministrativo contro il Ministero della Salute che sta compiendo un atto di discriminazione politica vergognosa contro la Campania, mantenendo la Regione in piano di rientro sanitario senza che sussista più alcuna motivazione.

Ecco le parole del Governatore Vincenzo De Luca in un video diffuso sui suoi canali social:

“Stiamo preparando, come abbiamo annunciato al Ministero della Salute il giorno – credo – 10 o 11, quando abbiamo fatto l’ultima riunione sul Piano di Rientro della Regione Campania, un ricorso al Tribunale Amministrativo contro il Ministero della Salute, che sta compiendo un atto di discriminazione politica vergognosa, con la copertura di Fratelli d’Italia che ha messo le mani in maniera vergognosa sul Ministero. Come ho annunciato in quella riunione,” ha proseguito De Luca, “faremo anche una denuncia alla magistratura penale, oltre che alla magistratura contabile, perché quello che stanno facendo è veramente una serie intollerabile di abusi che sta danneggiando la Regione, i nostri concittadini e anche il bilancio della Regione Campania. Affronteremo, dopo che abbiamo denunciato questi signori e presentato il ricorso al TAR, anche la questione dei punti nascita. Voi sapete che ricattatoriamente ci avevano detto: ‘Se non chiudete i punti nascita entro giugno, non uscirete dal Piano di Rientro’. Nella discussione avuta a giugno abbiamo verificato che, nonostante la chiusura dei punti nascita – cioè nonostante quel ricatto – continuano a mettere in campo una posizione di totale discriminazione politica. Allora faremo una valutazione attenta anche su questo tema.”