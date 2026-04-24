Legambiente annuncia le convenzioni con le attività commerciali del territorio

Legambiente Avellino – Alveare amplia la rete di collaborazioni sul territorio e annuncia una serie di nuove convenzioni riservate ai propri soci e socie, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sostenibili e rafforzare il legame con le realtà locali.

Le convenzioni attivate permettono agli iscritti e alle iscritte di usufruire di sconti e agevolazioni presso diverse attività del territorio, incentivando al tempo stesso un consumo più consapevole e responsabile. Nel dettaglio: Casa Naima, After Plastic di Galazzo Enrico, Biophilia, Italia In Pasta, Erboristeria La Gramigna, Cinema Partenio, Ciclostazione S.R.L.S., LPphotography.

Per Legambiente Avellino, questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una comunità attiva e attenta all’ambiente, in cui cittadini e imprese collaborano per diffondere pratiche sostenibili e sostenere l’economia locale.

Per le attività commerciali è possibile aderire a questo piano di convenzioni inviando una mail a legambienteav@gmail.com.

Chi è interessato a tesserarsi e a sostenere le attività di Legambiente Avellino – Alveare APS può farlo contattando il +39 342 058 0054 (Chiara) o scrivendo un messaggio alle pagine Facebook e Instagram dell’associazione.