La Lega candida l’avvocato Veronica Preziosi con Gianluca Festa

Si allarga e si rafforza la rappresentanza della Lega nella lista civica Liberi e Forti, a sostegno del candidato sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per le prossime amministrative.

Nuovi nomi provenienti dalla società civile e dal mondo delle libere professioni, soprattutto donne, infatti hanno deciso di dare il proprio contributo di idee e di impegno, condividendo il progetto politico ed amministrativo, per il rilancio della città capoluogo.

In queste ore ha sottoscritto l’accettazione della candidatura l’avvocato Veronica Preziosi, alla presenza del segretario cittadino del Carroccio, Maria Elena Iaverone, e del responsabile del dipartimento Lavoro, Massimo Picone, anch’egli candidato nella lista Liberi e Forti.