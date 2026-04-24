Comunali, nella lista del Movimento Cinque Stelle anche l’avvocato Rizzo

AVELLINO- Uno dei nomi nuovi in campo nella lista del Movimento Cinque Stelle sarà quello dell’avvocato Amato Rizzo, che ha scelto di candidarsi nelle fila pentastellate come consigliere comunale. Una lunga esperienza professionale e l’impegno nella formazione, Rizzo infatti è consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e referente per la formazione in materia Civile. Nel 2019 aveva già avuto un esperienza politica nella citta’ capoluogo.