Legalità, due classi dell’Amabile per un giorno in Tribunale

AVELLINO- Un giorno in Tribunale per i ragazzi di due terze classi dell’ Ite Amabile di Avellino. La III C e la III D dell’istituto superiore cittadino hanno concluso ieri la “tappa” più importante di un percorso di educazione alla Legalità, nell’ambito del Pon, denominato “Pratica Legale”, passando dalla formazione in classe alle aule vere dove quotidianamente si esercita la Giustizia nella citta’ capoluogo, il Palazzo del Tribunale di Piazzale De Marsico. Gli studenti, accompagnati dal tutor Prof. Luciano e dall’ esperto esterno Avv. Francesco Santaniello , nonché dalla Dirigente, Professoressa Antonela Pappalardo hanno potuto conoscere gli spazi dove quotidianamente si amministra la giustizia. Tutto anche grazie anche a guide di eccezione, quali il dott. Emilio Cella e il magistrato Dott.ssa Sonia Matarazzo, Presidente del Collegio Penale del Tribunale di Avellino. In una breve parentesi davanti alla Corte di Assise, i ragazzi hanno avuto anche un confronto con il penalista Gerardo Di Martino, consigliere dell’Ordine degli Avvocati. Hanno hanno avuto modo, poi, di addentrarsi dalle aule di udienza, agli uffici di magistrati giudicanti , fino alla Procura, e all ‘aula magna. I ragazzi hanno potuto verificare la concretezza e la pratica dell’ azione legale. La Presidente Matarazzo ha salutato gli studenti invitandoli ad impegnarsi con attenzione nello studio ed essere responsabili. “Il futuro e’ nelle vostre mani” ha ricordato ai giovani.