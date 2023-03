Nuovo Vicario alla Prefettura di Avellino: Maura Nicolina Perrotta

Si è insediata il nuovo Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Avellino, la dott.ssa Maura Nicolina Perrotta.

Laureata in Giurisprudenza ed in Scienze della Politica, la dott.ssa Perrotta proviene dalla Prefettura di Isernia, dove ha svolto le funzioni di Vicario del Prefetto.

Attualmente è anche Coordinatore della Commissione Straordinaria ex art. 143 Tuel per infiltrazioni mafiose presso il Comune dei Sparanise (CE) ed è stata già Coordinatore della Commissione Straordinaria ex art. 143 Tuel del Comune di Sant’Antimo, oltre che Commissario straordinario in diversi Comuni.

Nel corso della carriera professionale ha prestato servizio presso il Ministero dell’Interno e presso le Prefetture di Caserta e Campobasso, ricoprendo diversi incarichi.