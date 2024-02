Legalità, continuano gli incontri con la cittadinanza da parte della Polizia

Continuano gli incontri con la cittadinanza per diffondere i principi di legalità al fine di garantire la realizzazione di una sicurezza partecipata. La collaborazione con le associazioni sul territorio ha permesso un’ulteriore iniziativa per garantire quella “rete di intervento” indispensabile per la formazione di una cittadinanza attiva.

E’ stata la FIDAPA ( Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) sezione di Ariano Irpino, ad aver richiesto al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza un momento di confronto sulle truffe e i reati predatori nell’ambito di azioni formative riguardanti il tema della difesa delle donne.

La Polizia di Stato è da sempre in prima linea nell’attività di contrasto al fenomeno delle truffe nei confronti delle cosiddette “fasce deboli”. In tale ottica di prevenzione e sicurezza, ha accolto l’invito dell’associazione tenendo una giornata di formazione presso la biblioteca comunale di Ariano Irpino .

E’ stata l’occasione per i poliziotti di diffondere preziosi consigli agli associati e agli anziani accorsi con spirito partecipativo all’iniziativa. Durante l’incontro, che ha avuto come obiettivo principale quello di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza e fornire i consigli giusti per difendersi dai “malintenzionati”, gli Agenti di Polizia hanno illustrato tecniche e raggiri che spesso vengono messi in atto ai danni dei malcapitati. Nello specifico sono stati forniti preziosi suggerimenti per ridurre i rischi connessi alle truffe, specie quelle connesse a mezzo rete internet e altri strumenti informatici. Inoltre i poliziotti hanno distribuito ai presenti un depliant contenente indicazioni su opportuni comportamenti da adottare in caso di necessità.

L’incontro è poi proseguito con la testimonianza diretta di alcuni partecipanti che dopo aver subito un danno economico ma anche e soprattutto psicologico hanno contribuito all’analisi di specifiche situazioni di rischio che si possono generare durante l’arco della giornata e nei luoghi frequentati dalle vittime.

Al termine dell’incontro, infine, sono stati forniti preziosi consigli per arginare il reato di furto in abitazioni, fenomeno che necessita di azioni condivise con la cittadinanza per generare la giusta sicurezza partecipata che garantisce un rassicurante percorso di prevenzione.