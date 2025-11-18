Frank Mascia, coordinatore nazionale di DIMENSIONE BANDECCHI GIOVANI e leader dei “Patrioti Italiani” placa una rissa davanti al liceo Regina Margherita di Salerno

Momenti di tensione ieri mattina davanti al liceo Regina Margherita di Salerno, quando una discussione tra alcuni studenti è degenerata in una rissa. A riportare la calma è intervenuto Frank Mascia, COORDINATORE NAZIONALE DIMENSIONE BANDECCHI GIOVANI e leader del movimento civico Patrioti Italiani, che in quel momento stava uscendo dal salone di un barbiere situato a pochi metri dall’istituto. Secondo la ricostruzione, Mascia avrebbe notato il trambusto mentre si accingeva a lasciare il negozio. Senza esitazione, si è avvicinato ai ragazzi coinvolti e, con decisione ma senza aggressività, è riuscito a separarli e a spegnere rapidamente la tensione, portando lo scontro sul piano del ragionamento e della normale civile dialettica.

I ragazzi coinvolti nello scontro hanno ascoltato l’intervento di Mascia, che con calma e

saggezza è riuscito ad evitare che la situazione degenerasse. Pochi istanti dopo l’intervento, una professoressa del liceo, accorsa per verificare cosa stesse accadendo, si sarebbe avvicinata a Mascia per ringraziarlo personalmente, esprimendo gratitudine per il gesto tempestivo e per aver evitato il peggio. Alcuni passanti e commercianti della zona hanno inoltre manifestato apprezzamento per l’intervento, sottolineando l’importanza della prontezza dimostrata nel momento di maggiore confusione, elogiando il leader di Dimensione Bandecchi Giovani per aver riportato la calma fra gli studenti.