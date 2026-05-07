Lega, Clemente e Picone: “ad Avellino amministratori competenti, no a improvvisazione e opportunismo”

“La città di Avellino e l’ ente di Piazza del Popolo hanno bisogno di amministratori con le idee chiare e con solide competenze da mettere a disposizione della collettività, per dare slancio al progetto politico e gestionale del capoluogo irpino”. A sostenerlo sono Assunta Clemente e Massimo Picone, dirigenti della Lega e candidati alle elezioni comunali nella lista Liberi e Forti, con Festa sindaco.

“Da parte nostra – proseguono i due rappresentanti del Carroccio – siamo pronti a spendere le esperienze personali e professionali maturate sul campo, nel corso degli anni, nelle attività svolte, ma anche a catalizzare energie e rete di contatti sviluppata, per la realizzazione degli obiettivi programmatici, a beneficio della comunità locale”.

“Un ruolo politico e amministrativo non può essere frutto di improvvisazione e opportunismo, ma parte di un percorso che si costruisce nel tempo, attraverso un coerente impegno pubblico, esperienze lavorative e un costante confronto con le persone”.

“A chi non ci conosce – concludono – non abbiamo difficoltà a presentare il nostro percorso, realizzato con sforzi e in piena autonomia, consapevoli che il consenso democratico va costruito con la massima trasparenza”.