Avellino, 174° della Polizia di Stato: all’I.S.I.S.S. “De Luca” giornata di solidarietà e legalità con Donatorinati e Vigili del Fuoco

Domani, venerdì 8 maggio, la città di Avellino risponde con un grande evento di

solidarietà. L’I.S.I.S.S. “De Luca” ospiterà la “Giornata della Donazione del Sangue:

Solidarietà, Legalità e Cultura della Vita”, evento cardine inserito nelle celebrazioni per

il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

L’iniziativa, che si terrà dalle ore 08:00 alle ore 12:00, è promossa dall’Associazione

Donatorinati Campania e vede la collaborazione sinergica tra la Polizia di Stato, il

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’ANPS. Un’unione di forze istituzionali che

scendono in campo insieme agli studenti per ribadire il messaggio che “dai giovani

nasce la vita”.

L’organizzazione di questa importante giornata è frutto della consolidata sensibilità del

Prof. Demetrio Galano, da anni promotore instancabile della cultura del dono

all’interno della scuola. Donatore attivo, il Prof. Galano ha trovato il pieno sostegno

della Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Maria Rosaria Siciliano, che ha trasformato

l’Istituto in un centro d’eccellenza per la solidarietà territoriale.

“La solidarietà è parte integrante della nostra missione di sicurezza. Essere vicini

alla gente significa anche donare una parte di sé per chi soffre. Ringraziamo

l’Istituto De Luca, la Dirigente Siciliano e il Prof. Galano per l’impegno costante in

questa missione.”

La giornata assume un valore ancora più significativo con l’avvicinarsi dell’estate. Storicamente, nei mesi caldi le donazioni subiscono un calo drastico, mettendo a

rischio l’operatività degli ospedali. L’appello è rivolto alla comunità scolastica e a tutta la

cittadinanza: donare ora è fondamentale per garantire le scorte necessarie per

emergenze e terapie salvavita.