Inquinamento Fiume Sarno, denuncia per gestione illecita di rifiuti pericolosi

SOLOFRA- Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una 58 enne del posto per “gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi”. Nello specifico, i Carabinieri, appuravano che il titolare di un opificio dedito alla concia e raffineria di pellame, aveva depositato all’interno dei locali, circa 70 fusti in plastica, contenenti oli esausti ed altri liquidi che erano stati utilizzati nel ciclo produttivo. Le indagini condotte dai militari permettevano di accertare che l’imprenditore non era in possesso di alcuna documentazione attestante la regolare gestione ed il corretto smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi rinvenuti. Inoltre, veniva riscontrato che il titolare della ditta, in ottemperanza alle prescrizioni previste dall’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) in suo possesso, non effettuava regolarmente i controlli analitici delle acque di seconda pioggia e delle emissioni in atmosfera..Alla luce degli illeciti accertati, i militari, oltre a deferire l’imprenditore, elevavano a suo carico due sanzioni amministrative per un importo totale di 5.000,00 euro. I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente al fine di contrastare il fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno.