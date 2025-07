VIDEO/ Le spoglie di Sullo ad Avellino, Fontana: “Era molto innamorato del suo territorio”

Per iniziativa della fondazione “Fiorentino Sullo” presieduta dall’onorevole Gianfranco Rotondi e del Comune di Avellino, con l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono giunte questa mattina, presso il Santuario del SS. Rosario, in corso Vittorio Emanuele ad Avellino, le spoglie di Fiorentino Sullo e di sua moglie Viretta de Laurentiis, che – dopo la Santa Messa – sono state deposte nel monumento funerario collocato nella parte storica del cimitero del capoluogo irpino.

Tra i presenti all’iniziativa il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e il governatore campano Vincenzo De Luca. “Fu un grande statista, sempre con posizioni d’avanguardia – lo ha ricordato la seconda carica dello Stato -. Una persona che si è impegnata molto fin da giovane, e penso che questo rappresenti un esempio importante. All’interno del suo partito ha mantenuto posizioni spesso d’avanguardia, che talvolta hanno generato scontri. È stato un uomo che ha dato molto alla Camera, al governo, all’Italia e, in particolare, a questi territori. Credo sia fondamentale ricordare il contributo di persone come lui, che hanno partecipato alla ricostruzione del nostro Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Grazie a loro, oggi possiamo vivere in un Paese che considero straordinario. Non dobbiamo mai dimenticare questa eredità, pur con tutti i problemi che ci troviamo ad affrontare e che dobbiamo, ovviamente, cercare di risolvere. Ma l’eredità lasciata da figure come Sullo resta, comunque, di grande valore e va sempre riconosciuta” ha concluso Fontana.

Originario di Paternopoli e cresciuto a Castelvetere, Sullo fu deputato alla Costituente, parlamentare per nove legislature, più volte ministro, consigliere di Stato.