Mercogliano, sessantatrenne rinvenuto privo di vita nella sua abitazione

MERCOGLIANO- Da qualche giorno non avevano sue notizie e, quando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno deciso di fare accesso nella sua abitazione, nel centro di Mercogliano, e’ arrivato il più temuto dei riscontri in queste circostanze. Il sessantatreenne era privo di vita all’interno della sua abitazione. I militari dell’Arma hanno immediatamente informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino, disponendo il trasferimento della salma al Moscati, dove nelle prossime ore ci sarà l’accertamento medico legale sulle cause del decesso. Al momento sarebbe esclusa una causa violenta o l’azione da parte di terzi, esclusa la quale, tutte le altre ipotesi restano al vaglio dei militari dell’Arma.