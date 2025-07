Ariano Irpino si stringe attorno a Francesca Albanese: la solidarietà del sindaco Enrico Franza

In un clima internazionale sempre più teso, arriva forte e chiaro il messaggio di solidarietà del sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, in difesa di Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, è da tempo oggetto di critiche e attacchi, in particolare da ambienti politici statunitensi vicini al presidente Donald Trump.

Il primo cittadino ha voluto esprimere in modo netto il sostegno dell’intera comunità arianese alla dottoressa Albanese, sottolineando l’importanza della sua opera e il valore universale del suo impegno.

“Oggi è dovere morale esprimere la nostra solidarietà nei confronti di Francesca Albanese, nostra concittadina illustre, e relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. In un momento in cui la sua voce, così fondamentale per la difesa dei diritti umani, è oggetto di vergognosi attacchi da parte del governo Trump, la comunità di Ariano Irpino è con lei, al suo fianco.

Francesca Albanese lavora instancabilmente per portare alla luce le ingiustizie e le sofferenze di chi vive sotto occupazione. Le sue parole rappresentano una speranza per molti, una luce in un contesto di buio e oppressione. È essenziale che tutti noi ci impegniamo a difendere i diritti umani e a sostenere chi, come Francesca, si batte per la giustizia e la dignità. Facciamo sentire la nostra voce in sostegno di Francesca Albanese. 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚, 𝐭𝐢 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐝 𝐀𝐫𝐢𝐚𝐧𝐨!”