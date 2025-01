VIDEO/ Mario, dopo il duetto con Gigi D’ Alessio: ragazzi, credete sempre nei vostri sogni

AVELLINO- “Mario e’ un ragazzo semplice, umile, un ragazzo delle gente che lavora al Bros e serve questo caffè cantato con la speranza che ogni canzone e ogni caffè servito, che sia caffè o qualsiasi altra cosa, possa in qualche modo trasmettere emozioni e far sentire il cliente quanto più a suo agio possibile”. Mario Peluso si racconta così il giorno dopo lo sbarco sulla rete ammiraglia RAI, nel programma “Dalla strada al palco” di Raiuno, dove ha realizzato il sogno di duettare con Gigi D’Alessio. Il ventenne barista “cantante” del Bros di Via Del Balzo, originario di Rione Mazzini più celebre di Tik Tok, dopo l’apparizione sul grande schermo conserva quella semplicità che è anche uno degli aspetti che lo rende più amato. E lancia anche un messaggio a tutti i giovani che come lui coltivano un sogno: “Il consiglio che voglio dare a tutti i giovani, non solo a quelli che mi seguono e’ che si devono sempre inseguire i propri sogni. In ogni caso che si parta da un locale o da un qualsiasi altro lavoro, anche coinvolgendo i social, l’importante è che si deve credere in ciò che si fa. Si deve credere in ciò che si fa e soprattutto farlo con la testa, senza buttarsi e improvvisare e senza scoraggiarsi al primo no e alla prima porta in faccia. Ragazzi credeteci sempre, perché a volte i sogni si avverano”. Il prossimo sogno? “Ne ho tanti, in cima però dopo aver duettato in TV sogno di poter duettare in un concerto con Gigi D’ Alessio”.