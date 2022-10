Le regole del Bingo ne limitano la sua diffusione?

Il bingo è un gioco nato in America, negli Stati Uniti, e sbarcato nei decenni successivi nel vecchio continente per via delle strettissime relazioni culturali tra i due mondi, ma anche grazie al suo notevole indice di gradimento. Nell’arco di questi ultimi due anni, segnati dall’onda nera del Covid 19, il Bingo ‘’in carne ed ossa’’ è andato fortemente a perderci dal punto di vista degli incassi.

Le chiusure forzate hanno causato non pochi stravolgimenti nella vita quotidiana, ed hanno indotto le persone a passare molto più tempo sui social media. Il mondo del gioco ha cambiato forma, abbracciando sempre più appassionati virtuali. Se il bingo dal vivo ritroverà i numeri di un tempo, staremo a vedere. Per il momento possiamo limitarci ad osservare questo fiume in piena di appassionati al gioco che si riversa sul bingo online.

Come noto, il bingo è un gioco legato ai numeri ad estrazione. Nelle sue regole di base non si discosta affatto dalla nostra tradizionale tombola, praticata soprattutto nel periodo natalizio.

Per di più è anch’esso legato alla tradizione della smorfia napoletana. In fondo, i numeri e le estrazioni fanno parte della nostra cultura popolare di gioco, se pensiamo infatti al Lotto e al Superenalotto, non risulta strano che il popolo italiano si sia appassionato piuttosto rapidamente anche al Bingo.

Gli italiani, noti per essere gioviali ed espansivi, pur lamentando quella mancanza di convivialità che veniva a crearsi negli ambienti fisici delle sale da gioco, non è però immune all’interesse verso le tante offerte che propongono i siti di giochi online proprio sul bingo. Il bingo online in Italia è inserito in un grande mercato, che comprende, fra l’altro, anche le scommesse, i vari giochi legati ai casinò eccetera.

Ci si è però accorti del fatto che il bingo, a differenza di altri giochi, sembra rimanere un po’ stantio, e di non abbracciare nessuna grande rivoluzione. Il Bingo online italiano dovrebbe armarsi di quella aggressività competitiva che sembra mancargli. Le sue regole sembrano essere in buona parte responsabili di una probabile decrescita. La semplicità è una virtù, ma nell’ambito del gioco online va considerata anche la tipologia di domanda e spesso parliamo di abbonati che cercano sostanzialmente il brivido della scommessa.

Non tutti vivono a due passi da un casinò, per questo cercano nelle piattaforme di gioco quell’ambiente che cerca di ricreare l’atmosfera del famoso tavolo verde. Inoltre, le dinamiche del bingo non riescono ad incastrarsi con importanti novità recenti, come il metaverso. Vi è la necessità di capire come traghettarsi nelle nuove tecnologie.

Per concludere, se da un lato il bingo è un gioco che tiene ancora testa a molte realtà, dall’altro rischia di rimanere prigioniero di regole poco duttili.