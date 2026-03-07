Le ragioni del Sì: il calendario degli appuntamenti in Irpinia per il referendum

AVELLINO- Lo sprint finale per la campagna referendaria sulla modifica costituzionale dell’ordinamento giudiziario del 22 e 23 marzo vedrà diversi appuntamenti organizzati nella città capoluogo e nei comuni della provincia di Avellino. Mobilitazione per il fronte del Si, con una serie di iniziative organizzate dai vari comitati

AVELLINO 8 marzo

Gazebo informativo promosso a partire dalle ore 10 dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia e da Gioventù Nazionale in Piazzetta Biagio Agnes.

BAIANO 8 marzo

Nell’ambito delle 129 Piazze per il SÌ

La Camera Penale Irpina incontra la comunità di Baiano per discutere le ragioni della riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026. Appuntamento dalle 10:00 alle 13:00 in Piazza Francesco Napolitano.

ATRIPALDA 10 marzo

“La riforma della Giustizia tra testo e suggestioni”- Riflessioni giuridiche sul referendum del 22 e 23 marzo 2026. Questo il tema del dibattito organizzato dalla Camera Penale Irpina e dal Comitato Si’ Riforma il prossimo 10 marzo alle ore 17,00 nella Biblioteca Comunale “L. Cassese”. L’appuntamento sarà moderato dall’ avvocato Mauro Alvino, Tesoriere Camera Penale Irpina e Coordinatore Comitato SiRiforma. I saluti istituzionali saranno affidati all’ avvocato Fabio Benigni Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e all’ avvocato Gaetano Aufiero,

presidente della Camera Penale Irpina. Interverranno il giudice Natalia Ceccarelli

Consigliere della Corte di Appello di Napoli – membro del Comitato Direttivo Centrale dell’ ANM, l’avvocato Emilia Rossi, autrice del libro “Certo che Si! I referendum tra realtà e propaganda, il dottore Paolo Itri

Presidente di sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, ex P.M. antimafia e scrittore. Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Giuseppe Guida, responsabile Osservatorio Errori Giudiziari UCPI.