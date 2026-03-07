Le ragioni del No: il calendario degli appuntamenti in Irpinia per il referendum

AVELLINO- Lo sprint finale per la campagna referendaria sulla modifica costituzionale dell’ordinamento giudiziario del 22 e 23 marzo vedrà diversi appuntamenti organizzati nella città capoluogo e nei comuni della provincia di Avellino. Mobilitazione per il fronte del No, con una serie di iniziative organizzate dai vari comitati

ATRIPALDA 8 MARZO

Il comitato Irpino della società civile per il No al referendum costituzionale organizza a partire dalle ore 10:30 un banchetto informativo in Piazza Umberto I ad Atripalda.

CERVINARA 12 marzo ore 18

Giovedì 12 marzo alle 18 nella Sala della Cultura di Cervinara, il “Comitato per il No” nato nel comune della Valle Caudina organizza un dibattito sulle “Ragioni del No” al quale parteciperanno l’avvocato Mario Picca per i saluti, il giudice Fabrizio Ciccone, segretario della Sottosezione dell’Anm di Avellino, il giudice Silvana Clemente, presidente della Sezione Penale della Corte di Appello di Salerno. Le conclusioni saranno affidate dal Procuratore Generale ff di Salerno Elia Taddeo.

ARIANO IRPINO 12 marzo ore 17:30

Anche nella citta’ del Tricolle ci sara’ un iniziativa organizzata da Anpi e Comitato per il No. Quella organizzata il 12 marzo alle 17:30 nella Sala Ilaria Alpi del Palazzo degli Uffici della Citta’ del Tricolle. Ci saranno i saluti di Enrico Franza – Sindaco di Ariano Irpino, l’introduzione di Giovanni Capobianco – Presidente provinciale dell’ANPI Avellino. Gli interventi di Fabrizio Ciccone (in videochiamata) – Giudice presso il Tribunale di Avellino Segretario A.N.M di Avellino, Ermanno Simeone – Avvocato. Le conclusioni affidate a Carmela Capolupo – Costituzionalista

Docente presso l’Università Federico Il di Napoli. A coordinare l’incontro sarà Floriana Mastandrea – Giornalista e Sociologa Presidente della sezione dell’ANPI Ariano-Ufita

ATRIPALDA 14 MARZO

Il comitato Irpino della società civile per il No al referendum costituzionale incontra la cittadinanza ad Atripalda.Appuntamento il 14 marzo alle ore 17:00 nella Sala conferenza – Biblioteca Comunale Atripalda, Piazza Sparavigna. Interverranno

Fabrizio Ciccone, magistrato del Tribunale di Avellino Segretario ANM di Avellino

Italia D’Acierno, segretaria Generale CGIL Avellino, Ida Iasi, avvocata, Ennio Loffredo, avvocato.