Droga spedita via pacco: domiciliari per il trentenne arrestato dalla GdF

FORINO- Arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Questa la misura applicata al termine dell’udienza di convalida dell’arresto eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di un trentenne di Forino accusato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico mezzo chilo di hashish diviso in otto panetti che il trentenne aveva da poco ritirato in un hub di spedizioni nel comune irpino. La decisione del Gip al termine dell’ udienza di convalida celebrata ieri mattina, nel corso della quale il trentenne, difeso dal penalista Patrizio Dello Russo, avrebbe fornito una sua versione della vicenda. Le indagini della Procura di Avellino, coordinate in questa prima fase dal sostituto procuratore Marco Auciello, sono condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, agli ordini del maggiore Silverio Papis, che avevano bloccato il trentenne dopo il ritiro del pacco con la sostanza stupefacente e lo avevano tratto in arresto.