Addio al “re della tammurriata”: anche l’Irpinia piange Colasurdo

L’annuncio è arrivato dalla sua pagina facebook. Ed è un annuncio triste: è morto Marcello Colasurdo: il “re della tammurriata” se ne va a 68 anni. Si è spento questa mattina. Ed è un dolore profondo per Napoli, la Campania, il Paese.

Colasurdo viene pianto anche in Irpinia. Indimenticate ed indimenticabili le sue “iute” a Montevergine il 2 febbraio, in occasione della Candelora. Già quest’anno, però, non c’era: da tempo le sue condizioni di salute erano precarie. Nel 2022 Colasurdo aveva raccontato di essere diventato cieco in seguito a una caduta e dopo aver riportato un trauma cranico.

Per Marcello Colasurdo, Pomigliano D’Arco, viste le sue condizioni di salute, aveva chiesto il vitalizio della legge Bacchelli. Lo stesso avrebbe voluto il consigliere comunale Francesco Iandolo di “App”, avrebbe voluto che anche il Comune di Avellino si unisse all’appello in maniera formale.